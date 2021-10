Covid Russia, San Pietroburgo introduce obbligo di Green pass

Per partecipare a eventi nei grandi spazi al chiuso a partire dal primo novembre

San Pietroburgo, la seconda città più colpita dalla nuova ondata di covid in Russia, dopo Mosca, introduce l'obbligo di esibire il 'green pass' per partecipare a eventi nei grandi spazi al chiuso a partire dal primo novembre, nei centri sportivi, cinema, teatri e musei dal 15, e ristoranti e negozi dal 15 dicembre, ha reso noto il vice governatore, Boris Piotrovski. La misura interesserà in un primo momento gli spazi con una capacità di oltre 40 persone. Possono avere il codice Qr tutti coloro che si sono vaccinati o con il risultato negativo di un test effettuato nelle 72 ore precedenti.