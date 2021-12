Covid, Sala: 'In terapia intensiva finiscono i non vaccinati'

“Purtroppo non capisco come non si possano accettare i dati scientifici che dicono che in terapia intensiva ci finiscono, nella stragrande maggioranza, quelli che non si vaccinano oppure i vaccinati che hanno anche altre patologie. In Lombardia la situazione è ancora ampiamente sotto controllo, ma siamo sempre lì, vacciniamoci e teniamo lontano le varianti”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del progetto BicoccaLab all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

“Da sindaco di Milano e da cittadino devo dire che vedo il comportamento degli italiani incredibilmente positivo – prosegue il primo cittadino milanese – Ho amici che vivono in ogni parte del mondo e in tanti mi dicono che non c'è questa attenzione. Questa volta l'Italia sta facendo le cose per bene e se serve prolungare lo stato d’emergenza che sia così. Non credo che finirà tutto tra tre mesi ma intanto si va avanti e Milano sta dimostrando come l’energia in città sia straordinaria”.