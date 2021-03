Covid, Salmaso: "Restrizioni funzionano, atteso un calo dei casi"

(Adnkronos)

"Che le restrizioni anti-Covid funzionino si vede. Tutte le regioni che per prime le hanno adottate stanno già registrando una calo della diffusione dei casi". Lo ha precisato Stefania Salmaso, epidemiologa dell'Associazione italiana di epidemiologia (Aie), ospite di 'Agorà' su RaiTre, sottolineando che "a livello nazionale, siamo a un livello di incidenza abbastanza alto, i casi aumentano ma non così velocemente e dalla prossima settimana siamo fiduciosi di vedere una situazione o stazionaria o in leggero declino".

Salmaso ha proseguito: "Quello che ancora preoccupa sono i ricoveri in terapia intensiva per effetto dell'onda lunga dei contagi" avvenuti prima delle restrizioni, mentre per quanto riguarda alle vittime, "abbiamo osservato che il numero dei decessi è regolarmente intorno al 2% del numero dei casi registrati 13 giorni prima. Quindi in qualche modo,nel giro di due settimane, il 'picco' che c'è stato produce molti decessi. Prima la percentuale era vicina al 3%".

Commentando i dati di uno studio dello Ieo di Milano che ha stabilito che non c’è correlazione tra l'aumento dei contagi e l'apertura della scuola, Salmaso ha spiegato che "i dati attuali non sono buoni. Anche lo studio fa delle correlazioni sui grandi numeri ma non ci dice niente delle infezioni che si possono verificare nella scuola". "Con questo non voglio dire che la scuola sia pericolosa, anche io sono convinta che dovrebbe essere l'ultima a chiudere. Purtroppo - sottolineato - in un anno di pandemia non siamo stati in grado di avere un sistema di sorveglianza delle infezioni nella scuola".