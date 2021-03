Covid, Salmaso: "Varianti non bucano le mascherine"

(Adnkronos)

"Le contromisure" per evitare la diffusione del coronavirus "sono sempre le stesse, perché le varianti" covid "non bucano le mascherine. Certo è che le mascherine devono essere messe bene, devono essere adeguate e in grado di filtrare quello che devono filtrare, non devono essere vecchie, devono essere quelle più efficaci. E addirittura mettetene due, una sull'altra. La distanza di un metro e mezzo era tarata sulle droplets, ma ora sappiamo che il coronavirus si diffonde per aerosol e quindi rimane sospeso nell'aria. Bisogna far ventilare gli ambienti molto spesso per questo". Lo ha precisato Stefania Salmaso, epidemiologa dell'Associazione italiana di epidemiologia (Aie), ospite di 'Agorà' su RaiTre.