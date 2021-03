Confronto in videoconferenza tra Matteo Salvini e i governatori della Lega. Al centro del colloquio, le prospettive per vaccini, riaperture e spostamenti. Dopo Pasqua, Salvini ha ribadito che “tenere tutto chiuso e fermo indipendentemente dai dati sanitari è impensabile” anche perché appare assurdo “vietare gli spostamenti in Italia e consentire vacanze all’estero”.