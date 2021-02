Covid, Salvini: "Parlare oggi di chiusura a Pasqua irrispettoso"

(Adnkronos)

Nuovo Dpcm in arrivo e chiusure in prospettiva di una Pasqua in casa. "Mi rifiuto di pensare ad altre settimane o mesi di chiusura, se ci sono situazioni locali si intervenga, ma parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa, di chiusure, non mi sembra rispettoso degli italiani", sottolinea Matteo Salvini parlando di fronte al Senato, insieme ai nove viceministri e sottosegretari della Lega appena nominati. "A Speranza lo aiuteremo a offrire discontinuità", assicura il leader della Lega, riferendosi al ministro della Salute.

"L'Europa ci aveva promesso vaccini che non arrivano, quindi vediamo di fare da soli", dice ancora il leghista, riferendosi all'incontro al Mise tra Giorgetti e Federfarma, previsto nel pomeriggio.

"Daremo anche al Viminale il nostro contributo di idee, sono contento che da oggi un uomo di legge, come l'avvocato Molteni, torni al ministero, perché ci sono dei dossier che avevamo lasciato sul tavolo, come quello sul Taser, la pistola elettrica, di cui non si ha più notizia, una cosa che servirebbe non solo alle forze dell'ordine, ma al 'sistema Italia'", ha poi continuato riguardo al programma di governo. "Non so perché - dice sul dossier del Taser - da un anno e mezzo non se ne sa più nulla".