Covid Sardegna, 100 contagi e 8 morti: bollettino 18 febbraio

Cagliari, 18 feb (Adnkronos)

Altri 100 di coronavirus in Sardegna secondo il bollettino dell’Unità di crisi regionale, che annuncia 8 morti nei dati di oggi, 18 febbraio. L’incremento dei test è di 2.545 rispetto a ieri, con un tasso di positività che scende al 3,9%. In ospedale ci sono 295 pazienti (-7), 25 (-4) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.182, 478 quelle in più guarite. Dei 40.538 casi positivi complessivamente accertati, 9.537 (+57) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.486 (+8) nel Sud Sardegna, 3.444 (+10) a Oristano, 8.098 (+11) a Nuoro, 12.973 (+14) a Sassari.