Covid Sardegna, 101 nuovi casi e 3 morti: bollettino 3 marzo

(Adnkronos)

Sono 201 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi, 3 marzo. Da ieri sono stati registrati altri tre morti. La percentuale di positività sale al 2,1% sui 4.717 tamponi fatti nelle ultime 24 ore. Da ieri i guariti sono stati 351. Dei 41.407 casi positivi complessivamente accertati, 9.872 (+31) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.620 (+14) nel Sud Sardegna, 3.488 (+3) a Oristano, 8.218 (+13) a Nuoro, 13.209 (+40) a Sassari. I pazienti ricoverati in ospedale sono 192, 20 in terapia intensiva.