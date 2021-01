Covid Sardegna, 207 nuovi contagi e 3 morti: bollettino

(Adnkronos)

Sono 207 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 3 morti. I tamponi in più eseguiti sono stati 3.240. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 472 (+8 rispetto al dato di ieri), 48 (+3) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.483, 747 quelle in più guarite. Dei 37.258 casi positivi complessivamente accertati, 8.567 (+50) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.146 (+28) nel Sud Sardegna, 3.040 (+36) a Oristano, 7.486 (+46) a Nuoro, 12.019 (+47) a Sassari.