Covid Sardegna, 229 nuovi casi e 5 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 229 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 5 morti. I test in più eseguiti sono 3.304. In ospedale sono ricoverati 450 pazienti (-3 rispetto al dato di ieri), 39 (-1) in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 15.462, 712 quelle in più guarite. Dei 38.370 casi positivi complessivamente accertati, 8.799 (+42) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.223 (+17) nel Sud Sardegna, 3.130 (+19) a Oristano, 7.701 (+41) a Nuoro, 12.517 (+110) a Sassari.