Covid Sardegna, 33 contagi e 4 morti: bollettino 21 febbraio

Cagliari, 21 feb. (Adnkronos)

Sono 33 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 21 febbraio. Secondo il bollettino, si registrano altri 4 morti per covid. In totale sono stati eseguiti 1.533 test da ieri. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 2,1%.

Sono invece 275 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-2), mentre sono 26 (-3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.907. I guariti sono complessivamente 26.136 (+101), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 231.