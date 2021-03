Covid Sardegna, oggi 102 contagi e 2 morti: bollettino 20 marzo

(Adnkronos)

Sono 102 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri due morti. Da ieri sono stati fatti 2.889 i test in più con un tasso di positività del 3,5%. Sono 175 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, in calo di uno, mentre sono 22 quelli in terapia intensiva, tre in meno. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.701, 254 quelle in più guarite. Dei 43.081 casi positivi, 10.634 (+63) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.836 (+14) nel Sud Sardegna, 3.554 (+14) a Oristano, 8.473 a Nuoro, 13.584 (+11) a Sassari.