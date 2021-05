Covid Sardegna, oggi 104 contagi e 5 morti: bollettino 4 maggio

Sono 104 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 4 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. Sono stati 2.919 i test in più effettuati nelle ultime 24 ore. In ospedale restano 354 pazienti, quattro in meno rispetto a ieri, 47 in terapia intensiva, sempre quattro in meno. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.042 e i guariti in più 425.

Dei 54.980 casi positivi complessivamente accertati, 14.408 (+19) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.314 (+23) nel Sud Sardegna, 4.866 (+17) a Oristano, 10.679 (+15) a Nuoro, 16.713 (+30) a Sassari.