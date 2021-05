Covid Sardegna, oggi 124 contagi e 2 morti: bollettino 2 maggio

Sono 124 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 2 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Sono stati fatti 3.468 test nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati1.389 decessi in tutto. Sono 362 le persone attualmente ricoverate, nove in meno rispetto a ieri, 49 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.481 e i guariti 36.534, 206 in più da ieri.

Sul territorio, dei 54.815 casi positivi complessivamente accertati, 14.352 (+45) sono stati rilevati a Cagliari, 8.285 (+39) nel Sud Sardegna, 4.849 (+12) a Oristano, 10.653 (+6) a Nuoro, 16.676 (+22) a Sassari.