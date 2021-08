Covid Sardegna oggi, 172 contagi e due morti: bollettino 9 agosto

Sono 172 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, lunedì 9 agosto. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Nelle ultime 24 ore sono state 1.630 persone testate. I pazienti ricoverati in ospedale sono 109, 22 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 6539 persone. Da ieri sono guarite 179 persone nell'isola. I due decessi sono una donna di 81 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 77 anni, residente nella Provincia del Sud Sardegna.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Cagliari a 105, Nuoro a 24, Sud della Sardegna a 23, Sassari a 19 e Oristano a uno.