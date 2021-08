Covid Sardegna oggi, 187 contagi e 3 morti: bollettino 30 agosto

Sono 187 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 30 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti, due uomini e una donna nel sud della Sardegna. Nelle ultime 24 ore sono stati 2.633 i test effettuati, tra molecolari e antigenici. I ricoveri scendono, da 237 a 227 pazienti in area medica, mentre aumentano quelli in terapia intensiva, 27 con 6 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 7655 persone, 127 in meno rispetto a ieri.