Covid Sardegna, oggi 207 contagi e 7 morti: bollettino 29 aprile

Sono 207 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 29 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti. Sono stati 3.852 i test in più eseguiti. Mentre i riflettori si accendono sempre più in diverse Regioni sulla variante indiana, per ora sull'Isola non sono stati riscontrati casi. Sono 365 i pazienti attualmente ricoverati, sei in meno, 48, due in più, i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.822 e i guariti in più 417. Dei 54.260 casi positivi complessivamente accertati, 14.181 (+71) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.190 (+19) nel Sud Sardegna, 4.800 (+29) a Oristano, 10.584 (+36) a Nuoro, 16.505 (+52) a Sassari.