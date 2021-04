Covid Sardegna, oggi 263 contagi e 5 morti: bollettino

Sono 263 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 7 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. Sono 6.599 i test fatti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è di poco inferiore al 4%. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 294 (-3), mentre restano 47 quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.649, 117 quelle in più guarite.

Dei 47.630 casi positivi complessivamente accertati, 12.121 (+76) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.309 (+30) nel Sud Sardegna, 4.081 (+38) a Oristano, 9.375 (+48) a Nuoro, 14.744 (+71) a Sassari.