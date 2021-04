Covid Sardegna, oggi 271 contagi e 3 morti: bollettino 20 aprile

Sono 271 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 20 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.750 tamponi. Aumentano ancora i ricoveri, 377, dieci in più da ieri le persone attualmente in ospedale in reparti non intensivi, 58, tre in meno i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.544 e i guariti in più sono 300. Dei 52.013 casi positivi complessivamente accertati, 13.499 (+64) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.864 (+50) nel Sud Sardegna, 4.534 (+15) a Oristano, 10.249 (+48) a Nuoro, 15.867 (+94) a Sassari.