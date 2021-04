Covid Sardegna, oggi 279 contagi e 9 morti: bollettino 15 aprile

Sono 279 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 15 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.263 test. Resta stabile a 350 il numero delle persone ricoverate, diminuiscono quelli in terapia intensiva, 54, tre in meno. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.238, i guariti sono complessivamente 31.580, 308 in più.

Dei 50.524 casi positivi complessivamente accertati, 12.972 (+90) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.695 (+54) nel Sud Sardegna, 4.359 a Oristano, 10.011 (+56) a Nuoro, 15.487 (+79) a Sassari.