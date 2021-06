Covid Sardegna, oggi 3 contagi: dati e news 17 giugno

Sono 3 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 17 giugno. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore nella regione a causa del covid-19. Da ieri sono stati processati 3.152 tamponi. Sono 72 (+2) le persone attualmente ricoverate in ospedale, mentre restano 6 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.565 e i guariti in più sono 124.