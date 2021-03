Covid Sardegna, oggi 444 contagi e un morto: bollettino 31 marzo

Sono 444 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto che porta il totale delle vittime sull'isola da inizio pandemia a 1.234. I tamponi sono stati 8.625 da ieri. I guariti sono stati La percentuale di positività è del 2,3%. Sono 222 i pazienti Covid, ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+12), mentre sono 34 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.141.

Sul territorio, dei 45.503 casi positivi complessivamente accertati, 11.455 (+90) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.072 (+35) nel Sud Sardegna, 3.784 (+60) a Oristano, 8.973 (+132) a Nuoro, 14.219 (+127) a Sassari.