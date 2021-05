Covid Sardegna, oggi 61 contagi e un morto: bollettino 18 maggio

Sono 61 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna, secondo la tabella del bollettino di oggi, 18 maggio. Registrato inoltre un morto. Nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, sono 2.257 i test in più effettuati. Le persone attualmente ricoverate in ospedale sono 205 (-6), 40 (+1) quelle in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 13.749 pazienti, i guariti in più sono 307. Dei 56.216 casi positivi complessivamente accertati, 14.681 (+14) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.553 (+22) nel Sud Sardegna, 5.102 (+12) a Oristano, 10.806 (+7) a Nuoro, 17.059 (+6) a Sassari.