Covid Sardegna, oggi 96 contagi e 5 morti: bollettino 12 maggio

Sono 96 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 maggio in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 5 decessi.

Poco più di 5mila i test in più eseguiti. Ad oggi, in ospedale sono ricoverati 254 (-20) pazienti, 38 (-2) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.660 e i guariti in più 369. Dei 55.861 casi positivi complessivamente accertati, 14.607 (+22) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.464 (+24) nel Sud Sardegna, 5.040 (+5) a Oristano, 10.762 (+11) a Nuoro, 16.988 (+34) a Sassari.