Covid Sardegna, variante inglese a La Maddalena: da oggi scatta zona rossa

(Adnkronos)

Zona rossa da oggi alle 14 scatta nell’isola di La Maddalena (Sassari). lo ha deciso il sindaco Fabio Lai, alla luce dei dati sui contagi da Covid 19. "I numeri- spiega il primo cittadino - non lasciano spazio ad interpretazioni. Nel nostro paese ci sono ben 33 positivi di cui 10 con variante inglese". Il provvedimento ha una durata di 7 giorni, prorogabili di altri 7 in base all’andamento della diffusione del contagio. "Dobbiamo chiudere adesso per preservare il dopo" afferma ancora Lai.