Covid, Schillaci: "Dati in calo, Ffp2 a Capodanno con anziani o fragili"

"Vorrei tranquillizzare tutti, i dati settimanali dell'Iss dimostrano che nell'ultima settimana i casi Covid sono in diminuzione e lo stesso i pazienti in terapia intensiva e le ospedalizzazioni. E' una situazione tranquilla, i dati sono in calo". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci ospite del programma 'Oggi è un altro giorno' su Rai Uno.

"Stiamo seguendo il bollettino settimanale dell'Iss, quindi seguiamo l'incidenza e i dati, laddove aumenti l'incidenza consiglieremo al chiuso l'impiego della mascherina. Ma oggi non siamo in questa situazione" ha spiegato Schillaci.

Capodanno? "Lo passo con mia moglie e i figli". Consiglia di mettere la mascherina Ffp2? "Siamo in una situazione di assoluta tranquillità ma se si è in tante persone con anziani e fragili è meglio indossarla per proteggerli" ha risposto il ministro della Salute.

Schillaci ha sottolineato che "siamo una nazione che ha dimostrato grande senso di responsabilità durante i periodi più duri del Covid, oggi bisogna convincere le persone più fragili a vaccinarsi, non è più l'epoca degli obblighi, avete visto quello che è successo in Cina. Io credo che in uno Stato maturo come il nostro, i cittadini responsabilmente si andranno a vaccinare".

"Con la campagna vaccinale" che ha fatto il ministero della Salute "dal primo dicembre scorso, il consiglio è di vaccinarsi sia per il Covid che per l'influenza - ha aggiunto - In particolar modo dobbiamo proteggere le persone anziane e i fragili". Poi, sulla quarta dose del vaccino anti-Covid, ha evidenziato che "tutti i cittadini seguendo i consigli del proprio medico di famiglia possono farla, anche chi è in buona salute".

Quanto alla Cina, "finora siamo assolutamente tranquilli perché tutti i casi campionati" dai voli arrivati in Italia "dimostrano che ci sono tutte varianti di Omicron già presenti nel nostro Paese. Nei primi voli che sono arrivati a Malpensa, 1 passeggero su 2 era positivo, mentre a Fiumicino la percentuale è scesa tra il 10-20%. Quindi molti di meno".