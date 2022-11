Covid, Schillaci: "Stop isolamento asintomatici dopo 5 giorni, a breve norma"

"Stiamo lavorando per far sì che gli asintomatici dopo 5 giorni di isolamento possano rientrare alle loro attività. A breve presenteremo una modifica alla norma in vigore". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, oggi a Campobasso per partecipare all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università degli Studi del Molise, rispondendo ai giornalisti su un eventuale cambio delle regole per i positivi a Covid.

Già in precedenza Schillaci aveva annunciato che al ministero si stesse ragionando sull'eliminazione del tampone finale, almeno per gli asintomatici.