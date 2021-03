Covid scuola Piemonte, da lunedì 8 marzo 100% dad da seconda media a superiori

(Adnkronos)

Dad al 100% per 15 giorni a scuola in Piemonte, da lunedì 8 marzo, dalla seconda media alle superiori. Lo comunica il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che, insieme all’assessore all’Istruzione, Elena Chiorino, in queste ore ha incontrato gli epidemiologi dell’Unità di crisi e i rappresentanti degli enti locali e del mondo scolastico.

Venerdì, inoltre, fanno sapere ancora Cirio e Chiorino, alla luce dei dati degli oltre 30 distretti sanitari del Piemonte, si procederà con misure più restrittive estendendo la didattica a distanza anche per gli ordini e gradi scolastici inferiori nelle aree dove l’incidenza dei contagi supera la soglia di allerta (250 casi ogni 100 mila abitanti, ndr) o sono presenti gli altri parametri in attuazione del nuovo Dpcm (presenza certificata di casi da variante con azioni restrittive già attuate e incremento improvviso di contagi nell’ultima settimana).