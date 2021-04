Covid, "sì a incontri senza mascherine e distanze per i vaccinati"

Sì agli incontri senza mascherine e distanze fra persone vaccinate contro Covid-19. E' una delle indicazioni del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), che ha pubblicato una guida per adeguare l'uso degli interventi non farmaceutici contro Covid, come le mascherine e il distanziamento, sulla base della valutazione del rischio, per le persone completamente vaccinate, di contrarre l'infezione e sviluppare malattia grave.

"Con l'avanzare delle vaccinazioni, è incoraggiante avere raccomandazioni basate sull'evidenza che l'immunizzazione può lentamente consentire il rilassamento degli interventi non farmaceutici come l'uso di maschere e il distanziamento fisico - sottolinea Andrea Ammon, direttore dell'Ecdc - Mentre il rilassamento delle misure di protezione deve essere fatto gradualmente e sulla base di attente valutazioni dei rischi coinvolti, siamo fiduciosi che una maggiore copertura vaccinale avrà un impatto positivo e diretto sul ritorno a una vita normale".