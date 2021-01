(Adnkronos)

Sono 1.867 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su un totale di 10.737 tamponi. Secondo il bollettino di oggi nell'isola si sono registrate anche 36 morti e sono 1.643 i pazienti dimessi o guariti. In totale sono 44.865 i positivi - 188 in più rispetto a ieri - di cui 1.397 ricoverati in regime ordinario, 205 in Terapia intensiva e 43.263 in isolamento domiciliare.