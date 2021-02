Covid Sicilia, 452 nuovi contagi e 21 morti: bollettino

Palermo, 23 feb. (Adnkronos)

Sono 452 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 21 morti. 25.179 i tamponi processati, 1.141 i dimessi o guariti. Attualmente nell'isola ci sono 28.657, 710 in meno rispetto a ieri, e di questi 818 sono ricoverati in regime ordinario, 135 in Terapia intensiva e 27.704 in isolamento domiciliare.