Covid Sicilia, 480 nuovi contagi e 26 morti: bollettino

Palermo, 18 feb. (Adnkronos)

Sono 480 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 26 morti. 1.105 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola in totale sono 33.004 i positivi, 651 in meno rispetto a ieri, e di questi 930 sono ricoverati in regime ordinario, 145 in Terapia intensiva e 31.929 in isolamento domiciliare.