Covid Sicilia, 560 nuovi contagi e 14 morti: bollettino

Palermo, 4 mar. (Adnkronos)

Sono 560 nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 4 marzo. Registrati inoltre altri 14 morti. Nell'isola sono 1.130 i pazienti dimessi o guariti fra ieri e oggi. In tutta la regione, i positivi sono 24.545 - 584 in meno rispetto a ieri - e di questi 676 sono ricoverati in regime ordinario, 118 in terapia intensiva e 23.751 sono in isolamento domiciliare.