Covid Sicilia, 695 nuovi casi e 19 morti: bollettino 10 marzo

(Adnkronos)

Sono 695 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi 10 marzo in Sicilia. E secondo il bollettino quotidiano ci sono anche 15 morti. Sono invece 1.201 i pazienti dimessi o guariti. Attualmente nell'isola i soggetti positivi al Coronavirus sono 13.681 - 521 in meno rispetto a ieri - e di questi i ricoverati in regime ordinario sono 667, 108 quelli in terapia intensiva e 12.906 sono in isolamento domiciliare.