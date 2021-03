Covid Sicilia, altre quattro zone rosse

Istituite altre quattro zone rosse in Sicilia. Si tratta di Biancavilla (in provincia di Catania), Francavilla di Sicilia e Gaggi (Messina) e Santa Margherita di Belice (Agrigento). L'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci prevede la chiusura di tutte le scuole da mercoledì 31 marzo al 14 aprile 2021. Per tutte le zone rosse vigerà anche il divieto di transito, in ingresso e in uscita, dall'1 al 6 aprile 2021 per raggiungere le seconde abitazioni. Prorogata fino al 6 aprile 2021 la zona rossa a Caltanissetta, come richiesto del sindaco e sulla base della relazione fornita dall'Asp territoriale.