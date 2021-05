Covid Sicilia, oggi 1.202 contagi e 24 morti: bollettino 6 maggio

Sono 1.202 i nuovi casi di Covid 19 registrati oggi in Sicilia su 26.265 tamponi. Sono invece 24 i morti e 1.829 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola in totale ci sono 23.878 positivi - 651 in meno rispetto a ieri - e di questi 1.063 sono ricoverati in regime ordinario, 149 in terapia intensiva e 22.666 sono in isolamento domiciliare. A superare Palermo nel numero dei contagi (207 nuovi casi) è Catania dove si registrano 467 nuovi positivi. A Caltanissetta sono 162, a Siracusa sono 117, 100 a Ragusa, 76 a Messina, 46 ad Agrigento, 22 a Trapani, 5 a Enna.