Sono 1.288 i contagi da coronavirus in Sicilia resi noti oggi, 21 aprile, secondo il bollettino della regione. Da ieri, registrati 10 morti. L'isola è terza per numero di contagi in Italia dopo la Lombardia e la Campania. Sono 989 i pazienti dimessi o guariti. Il numero degli attuali positivi è di 25.188 - 289 in più rispetto a ieri - di cui 1.274 sono ricoverati in regime ordinario, 182 in terapia intensiva e 23.732 in isolamento domiciliare.