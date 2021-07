Covid Sicilia, oggi 134 contagi e nessuna vittima: bollettino 3 luglio

Sono complessivamente 134 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 3 luglio, in Sicilia, dove gli attuali positivi scendono a quota 3.675 (50 in meno rispetto a ieri) e dove rispetto a ieri non si registrano vittime. 8.832 i tamponi processati. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che i guariti in un solo giorno sono stati 184. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 145, mentre si trovano in terapia intensiva 17 pazienti.