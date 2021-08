Covid Sicilia oggi, 1.369 contagi in regione domani zona gialla

In Sicilia, da domani zona gialla, sono 1.369 i contagi da coronavirus oggi, 29 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati 10 morti: 1 ieri, 8 il 27 agosto e 1 il 26 agosto. In terapia intensiva sono in cura 108 persone (4 in più rispetto a ieri). I pazienti in area non critica sono 914 (+21). Il dato dei guariti è pari a 864 persone. I tamponi molecolari processati sono stati 7092. I tamponi rapidi sono stati 6414.

Questo il report dei nuovi positivi nelle province: 61 Agrigento, 73 Caltanissetta, 259 Catania, 10 Enna, 146 Messina, 343 Palermo, 212 Ragusa, 195 Siracusa, 70 Trapani.