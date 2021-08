Covid Sicilia oggi, 1.681 nuovi contagi: bollettino 27 agosto

Sono 1.681 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 27 agosto 2021 dell'isola che passa in zona gialla dal 30 agosto. Nella tabella si fa riferimento ad altri 11 morti, ma tre sono di ieri, 7 del 25 agosto e 1 del 24 agosto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 22.589 tamponi sull'isola. Da ieri i guariti sono stati 1.255. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 778, mentre si trovano in terapia intensiva 103 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 329 a Palermo, 353 a Catania, 18 a Messina, 308 a Ragusa, 126 a Trapani, 233 a Siracusa, 94 a Caltanissetta, 133 ad Agrigento e 87 a Enna.