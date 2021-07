Covid Sicilia, oggi 288 contagi e 10 morti: bollettino 14 luglio

Sono 288 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 luglio in Sicilia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 10 decessi.

Sono 135 i pazienti dimessi o guariti. Dieci i morti riportati nel bollettino del ministero della Salute di cui, fa sapere la Regione Sicilia, uno avvenuto oggi e gli altri nove relativi al periodo marzo-luglio 2021 e comunicati a seguito di un aggiornamento dati da parte delle strutture ospedaliere del territorio.

In tutto sono 3.938 i siciliani positivi al Covid - 143 in più di ieri - e di questi 137 sono ricoverati in regime ordinario, 20 in terapia intensiva e 3.781 in isolamento domiciliare.