Covid Sicilia, oggi 457 contagi: bollettino 26 luglio

Sono 457 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 luglio in Sicilia, secondo i dati dell'ultimo bollettino.

I nuovi casi su 6.395 tamponi processati. Nell'Isola gli attuali positivi salgono a quota 8.367. L'Isola è terza in Italia per nuovi contagi giornalieri dopo il Lazio e l'Emilia Romagna. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 11 mentre non si registrano nuove vittime (6.024 dall'inizio dell'emergenza sanitaria). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 216, mentre si trovano in terapia intensiva 28 pazienti.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 128 a Palermo, 83 a Catania, 2 a Messina, 60 a Ragusa, 8 a Trapani, 33 a Siracusa, 142 a Caltanissetta, nessuno ad Agrigento e uno a Enna.