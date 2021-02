Covid Sicilia, oggi 542 contagi: i dati del 24 febbraio

(Adnkronos)

Sono 542 i contagi di Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 24 febbraio. Si registrano altri 21 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 26.440 tamponi. Sono 1.488 i dimessi o guariti da ieri. Attualmente sono 27.690 i positivi in Sicilia (967 in meno di ieri) e di questi 816 sono ricoverati in regime ordinario, 130 in terapia intensiva e 26.744 in isolamento domiciliare.