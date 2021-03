Covid Sicilia, oggi 666 contagi e 21 morti: bollettino 22 marzo

(Adnkronos)

Sono 666 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, secondo i dati del bollettino di oggi, 22 marzo, pubblicati sulla pagina del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 21 morti, che portano a 4.451 il numero totale delle vittime nella Regione siciliana dall'inizio della pandemia di Covid-19. I pazienti dimessi o guariti sono 219. In tutto nell'isola gli attuali positivi sono 16.618 - 426 in più rispetto a ieri - e di questi 783 sono ricoverati con sintomi, 123 in Terapia intensiva e 15.712 in isolamento domiciliare.