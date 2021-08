Covid Sicilia oggi, 848 contagi: dati bollettino 10 agosto

Le news e i numeri sulla pandemia di coronavirus nella regione, a rischio zona gialla: da ieri 12 morti. L'isola è ancora la prima in Italia per nuovi casi

Sono 848 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, martedì 10 agosto 2021. Si registrano altri 12 morti. La regione, a rischio zona gialla, è ancora la prima in Italia per numero di nuovi casi di covid-19.

Da ieri sono stati processati 18.759 tamponi. Sono 578 i pazienti dimessi o guariti e 15.197 in tutto i positivi (258 in più rispetto a ieri): di questi, 448 sono ricoverati in regime ordinario, 50 in terapia intensiva e 14.699 in isolamento domiciliare.