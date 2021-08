Covid Sicilia oggi, 868 contagi: bollettino 11 agosto

Sono 868 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 11 agosto. Si registrano altri 9 morti nelle ultime 24 ore. La regione, a rischio zona gialla, resta prima in Italia per nuovi casi.

Sono 472 i pazienti dimessi o guariti. In totale i positivi in Sicilia sono 15.584 - 387 in più rispetto a ieri - e di questi 459 sono ricoverati in regime ordinario e 15.066 sono in isolamento domiciliare. Sono invece 59 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con 11 nuovi ingressi rispetto a ieri.