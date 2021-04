Covid Sicilia oggi, 875 contagi e 10 morti: bollettino 10 aprile

Sono 875 i contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 18 aprile, secondo i dati del bollettino. Da ieri, registrati altri 10 morti, che portano il totale a 5.162 dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19. Il dato dei ricoveri oggi ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 6 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 187 persone (2 in meno rispetto a ieri). I tamponi molecolari processati sono stati 8149. I tamponi rapidi sono stati 8409.