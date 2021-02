Covid Sicilia, oggi 886 contagi e 34 morti: bollettino

(Adnkronos)

Sono 886 i nuovi contagi di Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 3 febbraio. Si registrano altri 34 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 24.130 tamponi. Nell'isola sono 1.343 le persone dimesse o guarite. In totale i positivi sono 41.122, 491 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.317 sono ricoverati in regime ordinario, 193 in terapia intensiva e 39.612 in isolamento domiciliare. Sale a 94.038 il totale delle vittime nella regione dall'inizio dell'emergenza, mentre i casi totali sono 138.739.