Covid Sicilia, oggi 895 contagi e 20 morti: bollettino 25 marzo

Sono 895 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, secondo il bollettino di oggi 25 marzo, pubblicato sul sito del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 20 morti, che portano il totale delle vittime a 4.513 dall'inizio della pandemia di Covid-19. Salgono invece a 1.268 i pazienti dimessi e guariti. In totale nell'isola ci sono 15.994 positivi - 393 in meno rispetto a ieri - e di questi 813 sono ricoverati in regime ordinario, 118 in terapia intensiva e 15.063 in isolamento domiciliare.