Covid Sicilia, oltre 100 casi di variante inglese nel ragusano

(Adnkronos)

Nel ragusano, in Sicilia, sono stati registrati oltre 100 casi di variante inglese di Covid 19. A confermarlo è l'Asp. "Ci sarà sempre il nostro impegno affinché la risposta territoriale sia sempre forte ed è fondamentale affinché il sistema possa reggere l'onda d’urto - sottolinea il direttore sanitario aziendale, Raffaele Elia -. Non possiamo sbagliare risposta in questo momento, mentre abbiamo un impegno tanto importante sul fronte delle vaccinazioni".